München/Berlin (ots) -



- Weltraumanwendungen liefern präzise Daten zur Effizienzsteigerung in

Produktion, Logistik oder Ressourcenverwaltung für zahlreiche Branchen

- Nachfrage nach raumfahrtgestützten Lösungen wird sich in der Automobilbranche

von 71 Mrd. Euro (2021) auf 217 Mrd. (2040) Euro verdreifachen

- Deutschland schöpft Potenzial von Raumfahrtanwendungen im Vergleich zu anderen

Nationen noch nicht voll aus



Der globale Markt für weltraumgestützte Anwendungen wird von rund 320 Mrd. Euro

im Jahr 2021 auf über 1.250 Mrd. Euro bis 2040 wachsen. Denn diese Lösungen

werden von verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Gesundheit oder Automobil

zunehmend für smarte Anwendungen zur Steigerung von Effizienz und

Wettbewerbsfähigkeit nachgefragt. Dies sind zentrale Ergebnisse der gemeinsamen

Studie "Weltraumbeflügeltes Deutschland. Die Bedeutung der Raumfahrt für

Deutschlands wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität und

Nachhaltigkeitsziele" von Roland Berger und dem Bundesverband der Deutschen

Industrie (BDI).





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Deutschland hat viele innovative Unternehmen in verschiedenen Sektoren.Angesichts des harten internationalen Wettbewerbs muss unser Land dieseFührungsrolle jedoch jeden Tag aktiv verteidigen, um nicht zurück zu fallen. Wirsind überzeugt: Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung von DeutschlandsWettbewerbsfähigkeit liegt in der systematischen Nutzung weltraumgestützterLösungen. Sie ermöglichen innovative Anwendungen insbesondere im Rahmen derTransformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft", sagt Stefan Schaible, GlobalManaging Partner bei Roland Berger."Die Bedeutung von Raumfahrt verändert sich grundlegend. Das Rennen um diezukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie auf der Erde wird auchmit maßgeblich im Weltall entschieden", so BDI-Präsident Siegfried Russwurm."Raumfahrtanwendungen sind von zentraler Bedeutung für das Industrieland derZukunft. Gerade für die deutsche Industrie werden von Satelliten generierte undübermittelte Daten unabdingbar, für autonomes Fahren genauso wie für SmartFarming oder für Anwendungen innerhalb von Industrie 4.0. Die Bundesregierungmuss deshalb in der Raumfahrt ambitionierter werden. Notwendig sind größerestaatliche und private Investitionen."Massives künftiges Marktpotenzial für raumfahrtgestützte AnwendungenDie Raumfahrtindustrie umfasst mehr als die reine Produktion von Trägerraketenund Satelliten. In erster Linie generiert sie weltraumgestützte Lösungen. Diessind Anwendungen, die auf Raumfahrtsignalen und -daten basieren, wiebeispielweise Satellitenkommunikation, Navigation oder Meteorologie. Um ihrkünftiges Marktpotenzial zu ermitteln, haben die Studienautoren ein Modell