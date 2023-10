Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Wie viele andere Branchen haben auch Steuerkanzleien massivunter dem aktuellen Fachkräftemangel zu leiden. Etliche Vakanzen bleiben überlange Zeit unbesetzt, was für Steuerberater oft bedeutet, dass sie aufHeadhunter zurückgreifen müssen. Dass dies nicht immer die beste Methode ist, umneue Mitarbeiter auch dauerhaft in die Kanzlei zu integrieren, weiß auchUnternehmensberater Filip A. Rutzen. Mit der Rutzen Media GmbH setzt derPersonalexperte stattdessen auf aktives Employer Branding, was nicht nurerheblich geringere Kosten verursacht, sondern zudem dauerhaft zufriedeneMitarbeiter garantiert. Doch welche Herangehensweise lohnt sich für Kanzleien ammeisten und wo liegt der Unterschied?Insbesondere für größere Unternehmen und Kanzleien ist die Problematik derPersonalbeschaffung ein zentrales Thema, da der wirtschaftliche Erfolg desUnternehmens auf der Verfügbarkeit qualifizierter und motivierter Mitarbeiterberuht. Häufig bleiben Headhunter das letzte Mittel, um fehlende Fachkräfte zurekrutieren. Zunächst scheint diese Methode auch effektiv zu sein: Schließlichkönnen meist viele Stellen nach der Beauftragung von Headhuntern besetzt werden.Allerdings gibt es einige Aspekte zu beachten. So werden nicht nur hoheProvisionen pro Mitarbeiter fällig, auch gibt es keine Garantie für die Qualitätder Bewerber. "Wer sich auf derlei kurzfristige Lösungen verlässt, mag zwarakute Stellenprobleme lösen können, langfristig gesehen werden sie hierallerdings wenig Erfolg haben", erklärt Filip A. Rutzen, Geschäftsführer derRutzen Media GmbH."Statt sich blindlings für eine Zusammenarbeit mit Headhuntern zu entscheiden,empfiehlt es sich daher zunächst seine Möglichkeiten genau zu prüfen und so eineMethode zu finden, die nicht nur finanziell tragbar, sondern vor allemlangfristig wirkungsvoll ist", verrät der Experte für Personalgewinnung weiter.Mit der Rutzen Media GmbH setzt er darum auf eine andere Strategie: Mitgezielten Employer Branding verfolgt er das Ziel, passende Mitarbeiteranzuziehen, die nicht nur fachlich und persönlich überzeugen, sondern die derKanzlei vor allem langfristig erhalten bleiben. Vor allem bei Kanzleien, diekontinuierlich neue Fachkräfte benötigen, spielt die Kosten-Nutzen-Rechnung einemaßgebliche Rolle. Inwiefern sich in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit miteinem Headhunter oft weniger sinnvoll ist und welche Chancen, effektivesEmployer Branding birgt, hat Filip A. Rutzen im Folgenden zusammengefasst.Headhunting: Teure Kosten und AbhängigkeitAuch wenn die Beauftragung eines Headhunters zunächst risikofrei erscheint,