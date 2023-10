Wie Sascha Röwekamp und Constantin Michel mit HAIAR® das Recruiting für die Automobilbranche revolutionieren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Münster (ots) - Der anhaltende Fachkräftemangel führt dazu, dass auch dieAutomobilbranche zunehmend mit langfristig unbesetzten Stellen zu kämpfen hat.Besonders Autohäuser und Handelsgruppen, aber auch Hersteller sowieDienstleister sehen sich mit den Auswirkungen des demografischen Wandelskonfrontiert. Sascha Röwekamp und Constantin Michel von der HAIAR® GmbHunterstützen betroffene Unternehmen aus der Automobilbranche mithilferevolutionärer KI-gestützter Methoden dabei, Auswege aus ihrer prekären Lage zufinden und planbar mehr Fachkräfte zu gewinnen. Wie sie so das Recruiting derAutomobilbranche revolutionieren und woher die Idee ihrer Lösung stammt,erfahren Sie hier.Viele Betriebe der Automobilbranche erleben bereits seit einiger Zeit, wieschwer es ist, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Darüber hinaus leidet dieBranche unter einer einseitigen medialen Berichterstattung mit stetsgleichlautendem Tenor: Die Automobilwirtschaft erfahre regelrechteEntlassungswellen, hinke bei der Digitalisierung hinterher und einstmalserfolgreiche Autohäuser müssten schließen. Daher ist es nicht verwunderlich,dass ursprünglich interessierte Fachkräfte sich dafür entscheiden, in anderenBranchen Fuß zu fassen. Vor allem die Generation Z hat längst Abstand vontechnischen Berufen und einer potenziellen Karriere in der Autobranche genommen.Diese Generation gilt es jedoch unbedingt für sich zu begeistern, um denAnschluss an die zukünftigen Technologien nicht zu verpassen. "Egal, ob es sichum Verkäufer, Marketingstrategen, Monteure oder Azubis handelt: DerKonkurrenzdruck beim Recruiting echter Talente wächst rasant und herkömmlicheInstrumente der Mitarbeitergewinnung wie Jobportale, Headhunter oderSocial-Media-Recruiting erzielen längst nicht mehr den gewünschten Effekt",erklären Sascha Röwekamp und Constantin Michel, Geschäftsführer der HAIAR® GmbH.Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Verkaufsleiter sowie als Mitglied derGeschäftsleitung bei angesehenen deutschen Autohandelsgruppen kennt SaschaRöwekamp die schwierige Situation vieler Betriebe in der Automobilbranche auserster Hand. In Kooperation mit dem Wirtschaftsinformatiker Constantin Michelhat er revolutionäre Lösungsmethoden entwickelt, um Fachkräfte für dieberufliche Laufbahn in der Automobilbranche zu begeistern. Zu diesem Zweckverlassen die Experten der HAIAR® GmbH die bereits ausgetretenen Pfade derherkömmlichen Methoden wie Jobbörsen oder Social Media und setzen auf diegezielte Nutzung künstlicher Intelligenz. In Kombination mitverkaufspsychologischen Strategien konnten die Experten so bereits große Erfolgeerzielen. Ihr Konzept bringt die Personalverantwortlichen ausschließlich in