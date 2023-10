LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Repsol von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. Die Energieversorgung dürfte angesichts der Notwendigkeit von sauberen und verlässlichen Quellen die nächste Dekade auch am Aktienmarkt bestimmen, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ära günstiger Energie sei jedoch mindestens für die kommenden drei Jahre vorbei. Angesichts rekordhoher Barmittelzuflüsse aufgrund steigender Preise dürften vor allem große Wettbewerber die Nase vorn haben. Für die Repsol-Aktie sieht sie dank niedriger Verschuldung und hoher Margen im Dieselgeschäft überdurchschnittliches Aufwärtspotenzial./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 04:10 / GMT