Franziska van Almsick übergibt Transplantationspreis für engagierte Berliner Mutter

Frankfurt Am Main, Deutschland

Helmut-Werner-Preis der Kinderhilfe Organtransplantation



Schwimmlegende Franziska van Almsick hat am gestrigen Dienstagabend in Frankfurt

am Main den Helmut-Werner-Preis des Vereins Kinderhilfe Organtransplantation -

Sportler für Organspende e.V. (KiO) übergeben. Preisträgerin des Jahres 2023 ist

Isabelle Jordans aus Berlin, die ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende im

Bundesverband Niere e.V. (BN). Stellvertretend für die verhinderte Preisträgerin

nahm ihr Mann Dominik Müller die Auszeichnung entgegen. Der renommierte

Helmut-Werner-Preis ehrt Menschen, die sich um die Belange von Kindern und

Jugendlichen vor oder nach einer Transplantation verdient gemacht haben.

Franziska van Almsick unterstützt KiO von Beginn an.



Isabelle Jordans steht seit dem Jahr 2020 dem BN vor, der größten

Selbsthilfeorganisation der chronisch Nierenkranken, Dialysepatienten und

Nierentransplantierten in Deutschland. Die Mutter eines nierentransplantierten

Sohnes war zuvor sieben Jahre lang Vorsitzende des Elternvereins NierenKinder

Berlin-Brandenburg e.V., der sich insbesondere um in der Charité Berlin

behandelte Kinder kümmert. Jordans engagiert sich auch im Vorstand der

Patientenstiftung Aktion Niere und in besonderer Weise für die Organspende.

Unter anderem ist sie Kuratorin und Mitinitiatorin des "DANK-Mals" auf dem

Campus Virchow Klinikum der Charité.