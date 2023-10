FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Einbruch im Handelsgeschäft kommen dem Online-Broker Flatexdegiro ausgerechnet die gestiegenen Zinsen zugute. Zwar handelten die Kunden des Unternehmens im Sommer noch immer weniger mit Aktien, Anleihen und ETFs als ein Jahr zuvor. Doch die gestiegenen Zinsen ließen Umsatz und operativen Gewinn der Gesellschaft in die Höhe schnellen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Flatexdegiro-Aktie legte am Mittwochvormittag zeitweise um mehr als elf Prozent zu.

Damit war das Papier klarer Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDax und wurde so teuer gehandelt wie seit Juli nicht mehr. Um die Mittagszeit lag ihr Kurs noch mit mehr als zehn Prozent im Plus bei 9,468 Euro und damit rund anderthalbmal so hoch wie zum vergangenen Jahreswechsel. Von ihrem Rekordhoch von 29,70 Euro vom Juli 2021 bleibt die Aktie aber weit entfernt.