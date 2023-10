Gerresheimer erneut mit EcoVadis Gold ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) -- Gerresheimer unter den Top 5 % der bewerteten Unternehmen- Gesamtergebnis auf 72/100 Punkten gesteigert- Auszeichnung belegt konsequente Umsetzung der CSR-StrategieGerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner fürdie Pharma-, Biotech- und Kosmetik-Branche, ist von der Ratingagentur EcoVadiserneut mit Gold ausgezeichnet worden. EcoVadis bewertet die Leistungen vonUnternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik undnachhaltige Beschaffung. Mehr als 100.000 Unternehmen weltweit lassen ihreCSR-Performance von EcoVadis überprüfen. Bei jährlich steigenden Anforderungenkonnte sich Gerresheimer unter den Top 5 % aller von EcoVadis bewertetenUnternehmen und unter den Top 1 % der Branche platzieren und dasBewertungsergebnis auf 72 von 100 Punkten verbessern. Mit dem Rating-Ergebnisunterstreicht Gerresheimer die konsequente Umsetzung seiner ambitioniertenNachhaltigkeitsziele im Rahmen der Unternehmensstrategie formula g."Wir freuen uns sehr über die erneute Gold-Auszeichnung", so Dietmar Siemssen,CEO der Gerresheimer AG. "Sie verdeutlicht gegenüber unseren Kunden,Mitarbeitern, Lieferanten und dem Kapitalmarkt, wie wichtig uns unternehmerischeVerantwortung ist. Wir haben uns ehrgeizige Ziele im Bereich Nachhaltigkeitgesetzt, die wir konsequent verfolgen und an denen wir uns messen lassen."Kontinuierliche Verbesserung bei steigenden AnforderungenSeit 2011 nutzt Gerresheimer EcoVadis, um den Status und die Fortschritte in denverschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit von unabhängiger Stelle bewerten zulassen. 2022 erreichte Gerresheimer erstmals den Gold-Status. 2023 erzielte dasUnternehmen bei weiter steigenden Anforderungen erneut Gold und verbesserteseine Punktzahl auf 72 von 100 Punkten (2022: 68 von 100 Punkten). Gerresheimergehört damit nicht nur zu den besten 5 % aller von EcoVadis bewertetenUnternehmen, sondern auch zu den besten 1 % der Branche.Umfassender CSR-KriterienkatalogDer umfangreiche Corporate Social Responsibility (CSR) Bewertungskatalog vonEcoVadis basiert auf den Prinzipien des UN Global Compact, den Konventionen derInternationalen Arbeitsorganisation (IAO), den Standards der Global ReportingInitiative (GRI), der Norm ISO 26000, den CERES-Grundsätze und denUN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Das EcoVadis Rating decktdamit eine breite Palette an nicht-finanziellen Informationen zur Leistung vonUnternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik undnachhaltiger Beschaffung ab.Externe Validierung und TransparenzGerresheimer hat den Anspruch, transparent, fundiert und vergleichbar nachBest-Practice-Standards über Ziele, Maßnahmen und Ergebnisse seinerNachhaltigkeitsaktivitäten zu informieren.Gerresheimer veröffentlicht jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht(https://www.gerresheimer.com/nachhaltigkeit/downloads) und legt relevante Datenauf der EcoVadis-Plattform und im Rahmen des CDP-Ratings offen. Darüber hinausbewerten MSCI, Sustainalytics und ISS die Nachhaltigkeitsleistung desUnternehmens. Im August 2023 ist Gerresheimer außerdem derScience-Based-Targets-Initiative beigetreten. Die SBTi valididert, ob die vonGerresheimer gesetzten CO2-Reduktionsziele im Einklang mit dem Pariser Abkommenstehen und wird die Fortschritte des Unternehmens transparent dokumentieren.Eine Übersicht der externen Nachhaltigkeitsbewertungen von Gerresheimer gibt eshier (https://www.gerresheimer.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie/externe-bewertungen) .Pressekontakt:Gerresheimer AGJutta LorbergHead of Corporate CommunicationT +49 211 6181 264mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/5628790OTS: Gerresheimer AGISIN: DE000A0LD6E6

