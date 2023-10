Waiblingen (ots) - Der fünfzigste Geburtstag der brasilianischen

Tochtergesellschaft STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. ist ein besonderes

Jubiläum für das schwäbische Familienunternehmen STIHL. 1973 wurde in Brasilien

nicht nur die erste Tochtergesellschaft Südamerikas gegründet, es fiel damit der

Startschuss für den internationalen Fertigungsverbund. In damals noch

angemieteten Räumen in São Leopoldo, nördlich von Porto Alegre im südlichsten

Bundesstaat Brasiliens, begann die erste Motorsägenfertigung außerhalb

Deutschlands.



Jubiläumsjahr und Jubiläumsfeier





STIHL Brasilien begleitet das 50-jährige Jubiläum das ganze Jahr über mitverschiedenen Aktionen. Der Höhepunkt war am 11. Oktober ein Galadinner in PortoAlegre mit rund 500 geladenen Gästen, darunter der Gouverneur des Bundesstaates,Geschäftsführer der südamerikanischen Tochtergesellschaften, Vertreter dergrößten südamerikanischen Handelspartner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitervon STIHL Brasilien. Aus Deutschland angereist waren Vertreterinnen undVertreter des STIHL Vorstands und auch Hans Peter Stihl, Sohn des Firmengründersund als langjähriger Geschäftsführer wesentlicher Treiber für dieInternationalisierung der STIHL Gruppe in den 1960er-Jahren, sowie Selina Stihlund Karen Tebar, die stellvertretenden Aufsichtsrats- und Beiratsvorsitzendenvon STIHL. "Was hier in 50 Jahren erreicht wurde, ist vor allem unserenqualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken",so Selina Stihl. "Im Namen meiner Familie und des Vorstands danke ich Ihnenallen für Ihren Einsatz, Ihre Kreativität und Ihr Engagement. Wir schätzen IhreLeistungen sehr!" Seit der Gründung wurden in São Leopoldo mehr als 15,4Millionen Motoren hergestellt. Seit 1983 verließen mehr als 15,8 MillionenFührungsschienen und seit 1996 mehr als 125 Millionen Zylinder dasbrasilianische Werk. "Wir mussten im Laufe der Jahre einige Herausforderungenmeistern, um so weit zu kommen. Das Vertrauen der Familie Stihl, desAufsichtsrats und des Beirats in Brasilien als strategisch wichtigenUnternehmensstandort, hat dies ermöglicht", so Cláudio Guenther, Geschäftsführervon STIHL Brasilien.Wichtig im FertigungsverbundSTIHL Brasilien entwickelte sich seit Gründung zur größten Tochtergesellschaftder STIHL Gruppe und als Zylinderspezialist zu einem der wichtigsten Mitgliederdes internationalen Fertigungsverbunds. 90 Prozent aller Zylinder, die in derSTIHL Gruppe verbaut werden, stammen aus Brasilien. Der Standort wurde zumTüröffner für den südamerikanischen Markt und ist heute mit 3.280Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region,der mehrfach als "Great place to work" ausgezeichnet wurde.Ein halbes Jahrhundert WachstumBereits seit den 1950er-Jahren wurden STIHL Motorsägen von Partnerfirmen nachBrasilien importiert und vertrieben. Der Werksgründung 1973 folgte bald der Baueigener Gebäude und Montagelinien. Als die brasilianische Regierung Mitte der1970er Jahre einen fast totalen Importstopp verfügte, wäre der Markt ohne dieeigene Produktion verloren gewesen. Kurz darauf wurden in São Leopoldo bereitsvier Modelle gefertigt und Anfang der 1980er Jahre begann STIHL Brasilien mitdem Export in andere südamerikanische Länder. Seit den 1990er-Jahren wurdenKurbelwellen, Führungsschienen und Zylinder produziert und an die anderenProduktionsstandorte geliefert. Die Zahl der regionalen Handelsunternehmen, dieSTIHL Produkte vertrieben, nahm stetig zu und STIHL Brasilien errichtetelandesweit Qualifizierungszentren für sie. In das Werk in São Leopoldo wurdeweiter laufend investiert. Es folgten verschiedene Montageerweiterungen und derBau neuer Lagergebäude. Zuletzt gingen 2021 ein neues Montage- undFertigungsgebäude und 2022 ein neues Gebäude für den Werkzeugbau in Betrieb.Zudem entstand ein besonderer Neubau für die Mitarbeiterschaft mit Sozialräumenund Gesundheitsangeboten: Auf einer Fläche von mehr als 2.500 Quadratmetern gibtes unter anderem Zahnarzt- und Physiotherapiepraxen, einen Stillbereich undeinen Ruhebereich für die Beschäftigten. "Wir sind sehr stolz darauf, unser50-jähriges Bestehen zu feiern. Wir konnten viele Jahre Rekordumsätzeverzeichnen, damit weiter investieren und STIHL Brasilien ausbauen", freut sichCláudio Guenther.