Gold Royalty wird am 14. November 2023 die vierteljährlichen Betriebs- und Finanzergebnisse veröffentlichen

Vancouver, British Columbia - 17. Oktober 2023 - Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... ) (NYSE American: GROY) wird seine vierteljährlichen Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 30. September 2023 endende Quartal am Dienstag, dem 14. November 2023, nach Börsenschluss veröffentlichen.

Am Mittwoch, den 15. November 2023, findet ab 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT, 17:00 Uhr MEZ) ein Webcast für Investoren statt, um diese Ergebnisse zu besprechen. Das Management wird den interessierten Stakeholdern ein Update zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens bereitstellen, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die vor kurzem für die Vermögenswerte, die den Royalties des Unternehmens zugrunde liegen, bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer ihre Fragen an das Management stellen können.

Um sich für den Webcast für Investoren zu registrieren, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GROY-Q3-Results

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus aus Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Gold Royalty Corp.

Peter Behncke

Manager, Corporate Development & Investor Relations

Tel.: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

