Am Nachmittag stehen in den USA neue Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht Beige Book./bgf/jkr/jha/

Zunächst hatte der Euro im Laufe des Vormittags noch zulegen können, zuletzt tendierte er aber schwächer. Dagegen war der Dollar wieder etwas stärker gefragt. Marktteilnehmer verwiesen auf die trübe Stimmung an den Aktienbörsen. Dort sorgt der Konflikt im Nahen Osten nach wie vor für Verunsicherung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch zum US-Dollar leicht nachgegeben. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0555 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0569 Dollar festgesetzt.

