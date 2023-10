Kanzleibooster GmbH Michael Wohlfart und Bastian Schoder zeigen, wann der Ausstieg aus einer Kanzlei unausweichlich ist (FOTO)

Speyer (ots) - Zahlreiche Steuerkanzleien bleiben weit hinter den Erwartungen

ihrer Inhaber zurück. Um diesen Missstand zu beheben, haben Michael Wohlfart und

Bastian Schoder die Kanzleibooster GmbH ins Leben gerufen. Inzwischen konnten

sie mit gezielter Prozessoptimierung und individueller Beratung bereits über 200

Kanzleien zu weniger Stress und besserer Performance verhelfen. Hier erfahren

Sie, unter welchen Umständen es besser für einzelne Kanzleipartner sein könnte,

eine bestehende Kanzlei zu verlassen.



Nicht selten setzen sich Steuerkanzleien aus mehreren Steuerberatern zusammen,

die als gleichberechtigte Partner fungieren. Die Vorteile liegen klar auf der

Hand: So ergibt sich nicht nur eine größere Expertise, sondern vor allem auch

ein insgesamt größeres Leistungsspektrum, was den Erfolg der Kanzlei

unterstützt. Doch nicht immer sind sich die Partner in allen Aspekten einig. Was

bei kleineren Unstimmigkeiten nicht nur normal, sondern auch kaum erwähnenswert

ist, ändert sich, wenn sich die Diskrepanzen auf den Fortschritt und Fortbestand

der Kanzlei beziehen. "Konflikte zwischen den Partnern können so im Zweifel

sogar den Ruin der Kanzlei bedeuten", warnt Michael Wohlfart, Geschäftsführer

der Kanzleibooster GmbH.