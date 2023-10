"Vor 75 Jahren erklärten Ihre Gründer, dass diese Nation ein auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden basierendes Land sein würde", sagte Biden. "Die Vereinigten Staaten stehen an Ihrer Seite, wenn es darum geht, diese Freiheit zu verteidigen, für Gerechtigkeit zu sorgen und den Frieden zu unterstützen. Heute, morgen und immer", so der US-Präsident. Washington werde mit Israel und Partnern in der Region zusammenarbeiten, um weitere Tragödien für unschuldige Zivilisten zu verhindern.

TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem Kurzbesuch in Tel Aviv hat US-Präsident Joe Biden Israel die fortdauernde Unterstützung der USA zugesagt. "Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie nicht allein sind. Ihr seid nicht allein", sagte Biden zu Beginn einer gemeinsamen Sitzung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Biden mit dem israelischen Kriegskabinett am Mittwoch. Die USA würden "Israel weiterhin den Rücken stärken, wenn es darum geht, sein Volk zu verteidigen", sagte Biden weiter.

Netanjahu sprach bei dem Treffen von einer "anderen Art von Krieg, weil die Hamas eine andere Art von Feind ist". Während Israel versuche, Zivilisten zu schützen, ziele die Hamas gezielt auf sie ab. "Die Hamas will so viele Israelis wie möglich töten, mit keinerlei Rücksichtnahme auf die Leben von Palästinensern. Sie zielen auf unsere Zivilisten ab, während sie sich hinter ihren eigenen Zivilisten verstecken." Den Preis habe man am Dienstag gesehen, als eine fehlgeleitete palästinensische Rakete vor einem Krankenhaus eingeschlagen sei.

Biden war am Mittwochvormittag inmitten einer schweren Krise im Nahen Osten zu einem Kurzbesuch in Israel eingetroffen. Überschattet wird die Reise des US-Präsidenten von einer verheerenden Explosion an einem Krankenhaus im Gazastreifen mit vielen Toten und Verletzten. Die palästinensische Gesundheitsbehörde wies der israelischen Armee die Schuld für das Unglück zu. Israels Armee sprach hingegen von einer fehlgeleiteten Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad, die auf einem Parkplatz vor dem Krankenhaus explodiert sei. Auch Biden merkte bei dem Besuch am Mittwoch an, dass der Vorfall nicht auf einen israelischen Angriff zurückzugehen scheine. Unabhängig waren die Informationen nicht zu überprüfen./vee/DP/jha