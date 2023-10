Morgan Stanley mit starkem Quartalsergebnis – Analysten überrascht

Morgan Stanley hat mit dem Ergebnis für das dritte Quartal die Gewinnschätzungen übertroffen. Vor allem die Handelserträge fielen besser als erwartet aus. Am Mrkt kamen die Zahlen allerdings nicht so gut an. Die Aktie büßt vorbörslich etwa drei Prozent ein.

Der Gewinn sank gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent auf 2,41 Milliarden US-Dollar oder 1,35 US-Dollar je Aktie, so die in New York ansässige Bank in einer Mitteilung. Die Einnahmen stiegen um zwei Prozent auf 13,27 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit im Wesentlichen den Erwartungen.

Morgan Stanley ist es gelungen, die Turbulenzen zu vermeiden, von denen einige seiner Konkurrenten betroffen sind. Während Goldman Sachs nach einem enttäuschenden Vorstoß in das Privatkundengeschäft zum Umschwenken gezwungen war und die Citigroup darum kämpft, den Aktienkurs zu steigern, stellt sich bei Morgan Stanley vor allem die Frage nach einer geordneten Nachfolge des CEO.

Im Mai kündigte CEO James Gorman an, innerhalb eines Jahres zurückzutreten, und beendete damit eine erfolgreiche Amtszeit, die von massiven Übernahmen in der Vermögensverwaltung geprägt war. Der Vorstand von Morgan Stanley hat die Suche nach seinem Nachfolger auf drei interne Führungskräfte eingegrenzt, sagte er damals.

In der vergangenen Woche übertrafen JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citigroup jeweils die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal, unterstützt durch hohe Zinseinkünfte. Auch Goldman Sachs und die Bank of America übertrafen die Schätzungen, da die Ergebnisse im Anleihehandel besser ausfielen als erwartet.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion