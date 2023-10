SK pharmteco stellt auf der CPHI 2023 seine umfangreichen APIs und CGT-Fähigkeiten vor

Mit einem eigenen Stand in der Hauptausstellungshalle festigt SK pharmteco seine globale Position als vertrauenswürdigster CDMO-Partner in der Pharmaindustrie

Ernennung von Chief Commercial Officer Andrew Fenny zur Stärkung seiner globalen Marketingkapazitäten

zur Stärkung seiner globalen Marketingkapazitäten Als Finalist für die CPHI Pharma Awards 2023 in der Kategorie Accelerating Innovation in die engere Wahl nominiert

RANCHO CORDOVA, Kalif. und KING OF PRUSSIA, Pa., 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- SK pharmteco wird an der CPHI 2023 in Barcelona teilnehmen und einen eigenen Stand auf der Veranstaltung vorbereiten. Als multimodale CDMO mit Fachkenntnissen auf dem Gebiet aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe (APWs) und Biopharmazeutika will SK pharmteco seine Wettbewerbsfähigkeit präsentieren und aktiv Geschäftsmöglichkeiten verfolgen.