Seite 2 ► Seite 1 von 3

Heilbronn (ots) - INTERSPORT startet ab sofort die deutschlandweite Initiative"Selbstständig mit INTERSPORT", die Menschen mit Mut und einer Leidenschaft fürSport und Handel auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet - vonAbsolventInnen bis hin zu berufserfahrenen HandelsexpertInnen. Ziel desProgramms ist es, die BewerberInnen für die Übernahme eigenerINTERSPORT-Filialen als selbstständige UnternehmerInnen auszubilden - ganzflexibel an ihren individuellen Vorerfahrungen und Bedürfnissen orientiert. "Wirsind auf Wachstumskurs und haben klare Ziele für unsere Expansion. Einwesentliches Element dafür ist, dass INTERSPORT Deutschland stärker in dieFörderung erfolgreicher Existenzgründerinnen und -gründer investiert. Hierfürhaben wir 'Selbstständig mit INTERSPORT' ins Leben gerufen. Die Initiative istTeil unserer Strategie 'BEST IN SPORTS: UP FOR FUTURE', mit der wir eine klareAussage verbinden: Marktführer für Sport und Gesundheit in Deutschland bleibtINTERSPORT", betont Dr. Alexander v. Preen, CEO INTERSPORT Deutschland eG."Es gibt mehrere Optionen für eine Partnerschaft mit INTERSPORT, die alle sehrwichtig sind für uns und flexibel gestaltet werden können - egal, ob alsHändlerIn mit einem INTERSPORT-gebrandeten Store oder als Kooperationspartner,dann ohne INTERSPORT-Logo. Mit 'Selbstständig mit INTERSPORT' leisten wir nunganz neu einen grundlegenden strategischen Beitrag dazu, den Ausbau desINTERSPORT-gebrandeten HändlerInnennetzwerks zu forcieren. Dabei gestalten wirmit dem neuen Programm insbesondere die ersten wichtigen Schritte derExistenzgründung für die GründerInnen sehr attraktiv. So unterstützen wirzunächst stark dabei, den passenden, wirtschaftlich attraktiven Standort zufinden. Zudem erleichtern wir mit Konzepten beim Ladenbau, derSortimentsgestaltung und mit der Integration in die INTERSPORT-IT-Infrastrukturund unseren Sortimentskonzepten, den sogenannten Shopformaten, relevanteBeiträge für ein erfolgreiches Durchstarten mit der Existenzgründung", erklärtNiko Varwig, Head of Business Partnering CI bei INTERSPORT Deutschland. "AlsMarktführer ist INTERSPORT Deutschland ein zuverlässiger und starker Partner fürden Weg in die Selbstständigkeit. Schon heute ist die Genossenschaft eineGemeinschaft von rund 800 HändlerInnen, die ihre Expertise ins Netzwerkeinbringen. Unternehmerinnen und Unternehmer profitieren von den vielfältigenUnterstützungsleistungen der Zentrale, von Industriepartnerschaften sowie vonder Strahlkraft der Marke INTERSPORT. Zudem haben sie innerhalb dergenossenschaftlichen Struktur die Möglichkeit, die Gemeinschaft mitzugestalten",ergänzt Varwig."Selbstständig mit INTERSPORT" als integraler Bestandteil der