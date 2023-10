Paradise gewinnt den Kim Jiseok Award für den besten Film auf dem Busan Festival

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Der Film Paradise

(https://newtoncinema.com/movies/paradise-english/index.html) von Prasanna

Vithanage schrieb Geschichte, als er den ,,Kim Jiseok Award" für den besten Film

(https://www.biff.kr/eng/html/program/prog_view.asp?idx=65980&c_idx=384&sp_idx=0

&QueryStep=2) auf dem Busan International Film Festival 2023 erhalten hat. Der

Film wird von Newton Cinema (http://newtoncinema.com/en/) produziert und von

Mani Ratnam und Madras Talkies präsentiert.



Die Weltpremiere (https://www.prnewswire.com/in/news-releases/newton-cinema-in-p

artnership-with-mani-ratnams-madras-talkies-presents-the-world-premiere-of-parad

ise-kim-jiseok-award-nominee-301944536.html) von Paradise fand auf dem Busan

Festival mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Roshan Mathew, Darshana

Rajendran, Shyam Fernando und Mahendra Perera, statt. Der Film kann sich mit

Rajeev Ravi als Kameramann, Sreekar Prasad als Editor, Tapas Nayak als

Sounddesigner und K als Musikregisseur rühmen. Paradise wird seine Premiere in

Indien auf dem Jio MAMI Mumbai Film Festival vom 27. Oktober bis 5. November

2023 in der ,,Icon Section" feiern, in der die Filme legendärer südasiatischer

Regisseure gezeigt werden.