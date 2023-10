DMEGC Solar unterzeichnete Ende Juli 2023 eine strategische Kooperationsvereinbarung mit TÜV SÜD, die sich auf Kohlenstoffneutralität und CO₂-freie Fabriken konzentriert. Nach der Festlegung dieses ehrgeizigen Ziels startete der Solarmodulhersteller eine Reihe von zukunftsweisenden Initiativen zur Reduzierung der CO₂-Emissionen, darunter die Einführung einer ausgefeilten digitalen und intelligenten Managementplattform, die Verfeinerung des Energiemixes und die Nutzung erneuerbarer Energien in Verbindung mit Strategien zum Emissionsausgleich. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein System zur dezentralen Energieerzeugung in seine Anlagen integriert, um die Nutzung von sauberem Strom zu fördern. Durch die Nachrüstung von Geräten und die Einführung präziser Betriebskontrollen hat das Unternehmen seine Prozesse rationalisiert und so Kosteneinsparungen und eine höhere Effizienz erzielt. Der ganzheitliche Ansatz erstreckt sich auch auf die Begrünung der Infrastruktur der Fabriken, Bürokomplexe und Parkanlagen, gepaart mit verstärkten Abfallverwertungsprotokollen und Mechanismen zur Rückgewinnung von Ressourcen.

HENGDIAN, China, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Fabrik von DMEGC Solar in Sihong, Provinz Jiangsu, wurde am 16. Oktober von TÜV SÜD zu einer CO₂-neutralen Fabrik ernannt, was eine historische Leistung darstellt, denn es handelt sich um den ersten Photovoltaik-(PV)-Hersteller, der von der Zertifizierungsstelle eine CO₂-neutrale Bewertung erhält. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von DMEGC Solar für Energieeinsparung und Emissionsreduzierung (ECER), nachdem das Unternehmen im September den Meilenstein erreicht hatte, Module mit 100 % erneuerbarer Energie zu produzieren.

