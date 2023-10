Skoda Auto eröffnet Parts Expedition Centre in Indien zur Belieferung des vietnamesischen Marktes (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Neues Parts Expedition Centre (PEC) im indischen Pune

erstreckt sich über eine Fläche von rund 16.000 Quadratmetern



> CKD-Kits der Modelle Kushaq und Slavia werden verpackt und für den Export nach

Vietnam verladen



> Vietnamesischer Partner von Skoda Auto TC Group übernimmt Montage und

Auslieferung der Fahrzeuge





Skoda Auto hat sein neues Parts Expedition Centre im indischen Pune in Betriebgenommen. Das rund 16.000 Quadratmeter große Logistikzentrum dient künftig alsZwischenlager für in Indien produzierte CKD-Kits der Modelle Kushaq und Slavia.Von dort aus werden sie für die Endmontage der Fahrzeuge in Containern nachVietnam exportiert. Dort wird neben Schweiß- und Lackierarbeiten auch dieMontage vorgenommen. Aktuell läuft der Aufbau einer entsprechendenProduktionslinie in der Provinz Quãng Ninh.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion and Logistik, sagt: "Mit demneu eröffneten Parts Expedition Centre stellen wir die Weichen für den Exportder CKD-Kits von Indien nach Vietnam. Das ist ein wichtiger Schritt, um dieSynergien zwischen diesen beiden strategisch wichtigen Märkten zu heben. Wirtreffen die nötigen Vorbereitungen, um unsere Produkte künftig in weitereSchwellenmärkte zu exportieren. Damit könnte das Parts Expedition Centreperspektivisch auch als Logistik-Hub in der ASEAN-Region dienen.Piyush Arora, Managing Director & CEO von Skoda Auto Volkswagen India PrivateLimited , ergänzt: "Dieses Jahr hat Skoda Volkswagen India Private Limited das600.000ste Fahrzeug aus Indien exportiert. Wir beliefern von Indien ausinternationale Schlüsselmärkte, das belegt die hohe technische Kompetenz vorOrt. Mit dem Bau des Parts Expedition Centres haben wir nun einen wichtigenstrategischen Schritt gemacht, um unsere Exportkapazitäten zu erweitern. DasGebäude verbindet moderne Infrastruktur und Nachhaltigkeit und ermöglicht es,Schwellenmärkte künftig noch effektiver zu beliefern. Gleichzeitigunterstreichen wir auch weiterhin unsere Vision, nachhaltige und qualitativhochwertige Mobilität weltweit zugänglich zu machen."Synergien durch geografische Nähe: Export indischer CKD-Modelle nach VietnamIm Jahr 2021 stellte Skoda Auto das in Pune produzierte Modell Kushaq für denindischen Markt vor. Das Mittelklasse-SUV basiert auf der MQB-A0-IN-Version desModularen Querbaukastens und wurde in Indien entwickelt, ebenso wie die ein Jahrspäter eingeführte Limousine Skoda Slavia. Beide Modelle werden künftig alsCKD-Kits (Completeley Knocked Down) nach Vietnam exportiert. Die Verschiffungder Teile erfolgt aus dem neuen Logistikzentrum über den Hafen von Mumbai nachVietnam. Im Werk des vietnamesischen Partners von Skoda Auto, der TC Group inder Provinz Quãng Ninh, erfolgt die Montage, außerdem werden die Fahrzeuge hierauf die Auslieferung vorbereitet. Der Aufbau einer entsprechendenProduktionslinie läuft, in der ersten Hälfte des Jahres 2024 nimmt sie denBetrieb auf.Marktstart für Skoda Auto in Vietnam am 23. SeptemberMit dem Eintritt in den vietnamesischen Markt hat Skoda Auto am 23. Septembereinen wichtigen Schritt in seiner Internationalisierungsstrategie gemacht.Aktuell können Kunden die aus Europa importierten Modelle Karoq und Kodiaqerwerben. Die Montage von aus Indien importierten CKD-Kits startet im Jahr 2024,zunächst mit dem Kushaq und wenig später mit dem Slavia. Darüber hinaus prüftSkoda Auto die Möglichkeit, demnächst auch den Superb und den Octavia auf demvietnamesischen Markt anzubieten. In Zukunft plant der tschechischeAutomobilhersteller, auch die Enyaq-Familie in sein indisches Produktportfolioaufzunehmen, um die wachsende Nachfrage nach E-Fahrzeugen zu bedienen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5628932OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH