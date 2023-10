Netflix – Entscheidung steht an

Beim Streaming-Dienst ist die Begeisterung nach dem Passwort-Sharing-Verbot sowie den günstigen werbeunterstützten Abos inzwischen völlig abgeflaut. Seit dem Jahreshoch von Mitte Juli ging es um 25 Prozent abwärts, selbst der 200-Tage-Schnitt lockte zuletzt keine Käufer an. Vor allem beim Nutzerwachstum muss der Konzern liefern, der Markt erwartet für das dritte Quartal gut 6,2 Millionen neue Abonnenten. Spannend ist auch die Frage, wie sich die eingeleiteten Maßnahmen auf den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde ausgewirkt haben. Zuletzt gab es eher negative Kommentare und Insiderberichte, so dass Vorsicht geboten ist. Der Schauspielerstreik in Hollywood war hier wenig hilfreich, das Angebot ist derzeit eher dünn.

Während die Berichtssaison in Deutschland erst in den kommenden Wochen Fahrt aufnimmt, steuern die US-Unternehmen allmählich auf ihren Höhepunkt zu. Nach den Banken öffnen heute nach Börsenschluss mit Tesla und Netflix die ersten Technologieschwergewichte ihre Bücher.

Saisonal betrachtet zeigt die Aktie im Schlussquartal zudem häufig eine vergleichsweise schwache Entwicklung. Wer zum aktuellen Zeitpunkt den Nasdaq 100 kaufte und bis Jahresende hielt, war seit 2010 in 70 Prozent der Fälle erfolgreich. Die Netflix-Aktie stand hingegen Ende Dezember nur in der Hälfte der Jahre höher. Immerhin fällt der technische Schaden bisher überschaubar aus, doch die Gefahr ist nicht gebannt. So dürfte die Zone um 330 bis 350 Dollar nur halten, wenn die Zahlen und der Analysten-Call nicht negativ überraschen. Ansonsten droht ein zügiger Rückgang in Richtung 280 Dollar. Liefert das Management im hart umkämpften Markt, sollte sich die laufende Bodenbildung als Ausgangspunkt für einen erneuten Aufschwung bis 450 Dollar erweisen.

Netflix bleibt eine spannende und volatile Aktie. Aktive Anleger und Trader handeln die Aktie rund um die Uhr bei IG.