Sierra Madre beauftragt Stantec Consulting mit der Prüfung von Abraumlageroptionen

Vancouver, British Columbia - 17. Oktober 2023 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es Stantec Consulting International LLC ("Stantec") beauftragt hat, die Optionen für die Ablagerung von Abraum auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra ("La Guitarra") im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico, 130 km südwestlich von Mexiko-Stadt, zu untersuchen. Die Vereinbarung wurde am 12. September 2023 unterzeichnet, wobei die detaillierten Arbeiten Anfang dieses Monats begonnen haben. Die Ergebnisse werden gegen Ende des vierten Quartals 2023 erwartet. Stantec führt derzeit zwei Studien für das Unternehmen durch.