Der 29. ITS Weltkongress findet in Suzhou, China, statt

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Der 29. Weltkongress für intelligente

Verkehrssysteme (Intelligent Transport Systems) - (ITS World Congress) findet

vom 16. bis 20. Oktober im Suzhou International Expo Centre in China statt. Als

einflussreichste internationale Konferenz über intelligenten Transport ist der

ITS Weltkongress (World Congress) die wichtigste und größte Plattform für die

Präsentation fortschrittlicher Transporttechnologien und -produkte. Suzhou ist

dem Informationsbüro der Kommunalen Volksregierung von Suzhou zufolge die zweite

Stadt in China, die den Kongress veranstaltet.



Mit dem Motto "Driving Towards Intelligent Society--Quality Life" (Auf der Fahrt

hin zu intelligenter Lebensqualität für die Gesellschaft) zieht der Kongress

über 8.000 Besucher aus mehr als 30 Ländern und Regionen an. Experten, Gelehrte

und Fachleute hielten Diskussionen und Sitzungen zu acht Themen ab:

"Nachhaltigkeit und Transformation des Verkehrs", "Kooperativer autonomer

Transport", "Intelligente und digitale Verkehrsinfrastruktur", "Umfassende

Transportsysteme", "Verbesserung von Dienstleistungen durch fortschrittliche

Technologien", "Zukünftige Entwicklung der intelligenten Stadt und

Transportbranche", "Preisgestaltung und Verwaltung von

Transportdienstleistungsbedürfnissen" und "Richtlinien, Standards und

Koordination".