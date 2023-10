BAADER BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Jenoptik auf "Add" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die am 9. November anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns dürften einen immer noch soliden Auftragseingang sowie einen Umsatzanstieg belegen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die operativen Ergebnismargen (Ebitda) sollten nur geringfügig hinter dem Wert des starken zweiten Quartals zurückbleiben - hier sehe er mit Blick auf die Jahresziele, die betätigt werden dürften, noch Luft nach oben./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 13:36 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 21,44EUR gehandelt.