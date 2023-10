Von etwas weiter weg geblickt befindet sich Barrick Gold seit der Kursspitze aus August 2020 und einem Niveau von 31,22 US-Dollar in einem mittelfristigen Abwärtstrend, hierbei ging es auf 13,01 US-Dollar bis Ende Oktober letzten Jahres talwärts. Erst an dieser Stelle fand die Akte einen temporären Boden vor und konnte in diesem Jahr zeitweise über 20,00 Dollar zulegen. Der Abgabedruck der letzten Monate zwang die Aktie zuletzt aber wieder auf rund 14,00 US-Dollar zurück, wodurch ein untergeordneter Abwärtstrend etabliert wurde. Dieser wird in dieser Woche nun einem ausgiebigen Test unterzogen.

EMA 200 im Fokus