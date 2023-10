Blaue Woche 2.0 Richtig leben - heute und in Zukunft! / Starke Resonanz auf Aktionswoche übertrifft die Erwartungen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Mehr als 1.000 Besucher. Mehr als 10.000 Fragen. Die

Blaue Woche 2.0 der Frankfurter Volksbank Rhein/Main hatte zum zweiten Mal in

den 12 Regionalmarktzentren der Bank zu Informationsveranstaltungen geladen.

Schnell waren die verfügbaren Plätze vergeben, schnell waren die Veranstaltungen

zum Thema "Richtig Leben - heute und in Zukunft!" überbucht.



In den insgesamt 23 Veranstaltungen in Frankfurt/Rhein-Main gaben Experten aus

dem Netzwerk der Bank ihr Know-how an zahlreiche interessierte Besucher weiter.

Die überaus erfreuliche Resonanz auf das Informationsangebot hat die Erwartungen

der Bank erneut übertroffen.