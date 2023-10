Bei Hella stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 5,9 Mrd. Euro, bzw. währungsbereinigt um 16,8 Prozent auf 6,2 Mrd. in den ersten neun Monaten. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum standen Erlöse von 5,3 Mrd. Euro in den Büchern. Hierbei legten praktisch alle Geschäftsfelder deutlich zu, angefangen von Licht, über Elektronik bis hin zu Batteriemanagementsystemen. Der vollständige Bericht soll am 7. November veröffentlicht werden.

Ein Blick auf den Kursverlauf der letzten zwei Jahre zeigt die Aktie in der mittleren Handelsspanne einer groben Seitwärtsbewegung, die wahre Herausforderung für Investoren dürfte jedoch der breite Widerstand um 74,00 Euro werden, den es für ein Folgekaufsignal gilt, unbedingt zu knacken. Doch die Erfolgsserie der letzten Wochen dürfte genau wegen dieser Hürde demnächst gebrochen werden, bietet zeitgleich allerdings auch interessante Einstiegspunkte auf einem günstigeren Preisniveau.