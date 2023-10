Adcore vermeldet einen geschätzten 10 Millionen Dollar-Vertrag für Werbeausgaben

TORONTO, ON / 18. Oktober 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform zur mühelosen und zugänglichen Nutzung des digitalen Marketings, gab heute einen neuen Vertrag über digitale Werbung mit einem in Australien ansässigen Gesundheits- und Wellness-Unternehmen bekannt. Die Gesamtwerbeausgaben für dieses Projekt belaufen sich auf ein Budget von bis zu 10 Mio. CAD über eine Vertragslaufzeit von bis zu 12 Monaten, wodurch Adcore Einnahmen in Höhe von ca. 1 Mio. CAD erzielen kann.

Adcore ist stolz darauf, eine Partnerschaft mit einem führenden Gesundheits- und Wellness-Unternehmen in Australien und Neuseeland bekannt zu geben. Durch den Einsatz der innovativen Feeditor-App von Adcore, die entwickelt wurde, um die Verkaufsleistung zu verbessern, die Marktreichweite zu erhöhen und die Abläufe zu rationalisieren, wird Adcore die Verantwortung für das Management der digitalen Werbekampagnen des Kunden in verschiedenen Netzwerken, darunter Meta, Google und Criteo, übernehmen.

Diese Marketing-Initiative richtet sich speziell an gesundheitsbewusste Menschen in Australien und Neuseeland, die zu den gesundheitsbewusstesten Verbrauchern weltweit zählen. Die firmeneigene Feeditor-App vereinfacht den Werbeprozess und macht die Hilfe von Entwicklern überflüssig. Sie wandelt die Produktdaten des Kunden nahtlos in wiedererkennbare Vorlagen um, erleichtert die mühelose Synchronisation mit Einkaufs- und Marketingplattformen und gewährleistet ein reibungsloses Einkaufserlebnis für die Kunden.

Die Vereinbarung umfasst eine anfängliche Pilotphase von 4 Monaten mit der Option, diese Partnerschaft um weitere 8 Monate zu verlängern. Adcore freut sich darauf, diese Reise anzutreten und außergewöhnliche Ergebnisse und Werte für unsere Kunden zu liefern.

Omri Brill, CEO von Adcore, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, diesen bedeutenden Vertrag über digitale Werbung mit einem bekannten australischen Gesundheits- und Wellness-Unternehmen bekannt zu geben. Das Engagement, die Expertise und die innovativen Lösungen unseres Teams haben Adcore zu einem führenden Unternehmen der Branche gemacht. Während der Laufzeit dieses Vertrages werden wir ein digitales Werbebudget von bis zu 10 Millionen CAD verwalten, das Adcore Einnahmen in Höhe von etwa 1 Million CAD einbringen könnte. Dieser neue Vertrag spiegelt unser unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen und unser Engagement wider, für unsere Kunden außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen."