KIEL (dpa-AFX) - Entwicklungshilfe kann nach Einschätzung des Kiel Instituts für Wirtschaftsforschung (IfW) irreguläre Migration nicht dauerhaft reduzieren. In einer am Mittwoch verbreiteten Studie kommt das Institut "zu dem Ergebnis, dass Entwicklungshilfe die Zahl der Asylsuchenden nur vorübergehend senken kann - in den instabilsten Ländern wirkt sie zu diesem Zweck überhaupt nicht".

Angesichts steigender Flüchtlingszahlen würden fast täglich neue Vorschläge zur Eindämmung irregulärer Migration diskutiert, sagte IfW-Präsident Moritz Schularick laut Mitteilung. "Ob sie wirksam sind, ist oft unklar, da Belege fehlen." Daher hätten IfW-Forscher nun den Einfluss von Entwicklungshilfe auf Migration mit neuen Daten untersucht und "dabei eine der sehr häufig in der Politik vertretenen Annahmen widerlegt", so der Chef des Kieler Instituts.