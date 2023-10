Canada Silver Cobalt Works sichert sich Finanzierung für die lithogeochemische Exploration in den Konzessionsgebieten Sangster und St. Denis

Coquitlam, British Columbia, 18. Oktober 2023 / IRW-Press / - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (FWB: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) gibt mit großer Freude bekannt, dass die Fördermittel aus dem Ontario Junior Exploration Program (OJEP) für seine Konzessionsgebiete Sangster und St. Denis bewilligt wurden. Die von der Regierung der Provinz Ontario gewährten Gelder fließen in die Entwicklung einer lithogeochemischen Karte und werden die weitere Lithiumexploration unterstützen.

Hier die wichtigsten Eckdaten zur OJEP-Förderung:

- Insgesamt bewilligte Fördermittel: Canada Silver Cobalt Works hat von der Regierung von Ontario einen Höchstbetrag von 104.386 Dollar erhalten. Diese Gelder werden einen wesentlichen Teil der förderfähigen Kosten in Höhe von 208.772 Dollar abdecken.

- Projekt-Zeitplan: Das Projekt soll planmäßig zwischen 1. April 2023 und 16. Februar 2024 umgesetzt werden.

„Wir brauchen in unserer Provinz schon frühzeitig Explorationsmaßnahmen zur Lokalisierung von zukünftigen Bergbaubetrieben, die Rohstoffe für die Technologien von morgen liefern“, erklärt George Pirie, seines Zeichens Minister für Bergbau. „Die Unterstützung von Junior-Bergbauunternehmen wie Canada Silver Cobalt Works Inc. bei ihrer Suche nach kritischen Mineralien verbessert unsere Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene und zeigt, dass der Bergbausektor in Ontario den Unternehmen offensteht.“

Matthew Halliday, President und COO von Canada Silver Cobalt Works, bringt seine Dankbarkeit folgendermaßen zum Ausdruck: „Ich möchte der Regierung von Ontario für die Bewilligung von Fördermitteln aus dem OJEP-Programm danken. Dadurch sind wir in der Lage, unser Explorationsprogramm zu erweitern, um die Basisarbeiten für ein neues Lithiumexplorationsprojekt in Ontario weiter auf den Weg zu bringen. Canada Silver Cobalt Works ist für neue Projekte mit kritischen Metallen in Kanada gut aufgestellt, und wir sind der Regierung von Ontario dankbar, dass sie beim Aufbau der vor- und nachgelagerten Kapazitäten in der Provinz hilft und uns bei der Sicherung von kritischen Mineralien für den Bergbau, die Verarbeitung und die weiterführende Produktion unterstützt.“