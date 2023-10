Neues Produkt von The Mobility House macht Elektroautos zum Booster der Energiewende (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Mit der Einführung von eyond setzt The Mobility House neue Maßstäbe im Bereichintelligenter Ladetarife.- Die eyond Lösung von The Mobility House erschließt die Ladeflexibilität derElektroautos und realisiert so das Maximum für Kund:innen und dasEnergiesystem.- Mit der seit Jahren in der Vermarktung und Aggregation vonElektroautobatterien erprobten Technologie wird die aggregierteLadeflexibilität an den Energiemärkten vermarktet.- Die so erwirtschafteten Erlöse machen das Laden günstig und diebereitgestellte Flexibilität stabilisiert die Stromnetze und -märkte.- Kund:innen profitieren von einer Reduktion der Ladekosten von über 200 Europro Jahr - ohne Komforteinschränkungen und schwankenden Strompreisen für denHaushalt.Das Technologieunternehmen The Mobility House hebt mit der Einführung seinesneuen Produktes eyond das intelligente Laden für Endkund:innen auf die nächsteStufe. Das Angebot ermöglicht es Privatkund:innen, ihre E-Fahrzeuge nicht nurkostengünstig zu laden, sondern sie leisten auch einen wertvollen Beitrag zueiner erfolgreichen Energiewende - zunächst unidirektional und zukünftig auchbidirektional. Da E-Autos den Großteil der Zeit stehen, eignen sie sichhervorragend, um die schwankende Einspeisung von erneuerbaren Energienauszugleichen. eyond nutzt dieses Potential, also die vorhandeneLadeflexibilität. Dabei wird die schwankende Verfügbarkeit von erneuerbarenEnergien mit den Ladebedarfen der Nutzer:innen in Einklang gebracht. Mittels dereigens entwickelten Technologie vermarktet The Mobility House die gewonneneFlexibilität an den Strommärkten und gibt die finanziellen Vorteile an seineKund:innen weiter.Flexibilität als neue Währung im EnergiesystemIn der Regel stehen E-Autos 95 Prozent ihrer Zeit. Das sind fast 23 Stunden amTag. Hier liegt ein wichtiger Baustein für eine erneuerbare Energieversorgungverborgen, den The Mobility House mit eyond zugänglich macht: Flexibilität, diedie Elektroautos dem Stromsystem bereitstellen. Konkret werden dank eyond dieLadevorgänge in Zeitfenster gelegt, in denen erneuerbare Energien verfügbar odersogar überschüssig sind und die sonstige Last im Stromnetz gering ist. eyondKund:innen bekommen davon allerdings nichts mit: Sie definieren ihren Bedarfhinsichtlich des Zielladezustands ihres E-Fahrzeugs und die Abfahrtszeit, denRest erledigt die Technologie im Hintergrund.Um den größtmöglichen Vorteil für das Energiesystem zu erwirtschaften,berücksichtigt die Technologie von The Mobility House gleich mehrereStrommärkte. Neben dem Day-Ahead-Markt ist dies auch der relevante