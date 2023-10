Der jährliche Pink Boots Hop Blend sammelt Stipendiengelder für Frauen und nicht-binäre Personen in der Bier- und Alkoholindustrie

YAKIMA, Washington, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH), ein globaler Hopfenlieferant, der sich zu 100 % im Besitz von Landwirten befindet, freut sich, den Beginn der Vorbestellungen für seinen 7ten jährlichen Pink Boots Blend in Partnerschaft mit der Pink Boots Society (PBS) bekannt zu geben. Yakima Chief Hops stellt die Mischung jedes Jahr her, wobei ein Teil des Erlöses der Pink Boots Society zugute kommt, einer gemeinnützigen Organisation, deren Mission es ist, Frauen und nicht-binäre Personen in der Branche für fermentierte/alkoholische Getränke zu unterstützen, zu inspirieren und zu ermutigen, ihre Karrieren durch Bildung voranzutreiben. YCH spendet 3 Dollar von jedem verkauften Pfund des Pink Boots Blend direkt an die PBS und unterstützt sie so bei der Förderung ihrer Mission.

„Die Pink Boots Society hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und sich an die wachsende und sich verändernde Mitgliederzahl angepasst. Die Spenden aus dieser Mischung haben sich direkt auf unsere Fähigkeit ausgewirkt, unser Stipendienangebot zu erweitern und benötigte Ressourcen für unsere Mitglieder bereitzustellen", sagt Blanca Quintero, PBS-Präsidentin und Highland Park Brewing Taproom & Education Program Manager.