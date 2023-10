Lauterbach verteidigt Cannabis-Freigabe - erneut Kritik

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die zum Jahreswechsel geplante Cannabis-Freigabe in Deutschland erneut verteidigt. "Das Problem wächst und es geht von alleine nicht weg, von daher müssen wir etwas machen, was die Lage besser macht", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk mit Blick auf steigenden Konsum sowie mögliche schädliche Beimischungen und hohe Wirkstoffkonzentrationen bei Schwarzmarkt-Cannabis. Gegner des Vorhabens erneuerten ihre Kritik und warnten vor Gesundheitsgefahren durch die geplante Teil-Legalisierung.

Das Cannabis-Gesetz stand am Mittwoch erstmals im Bundestag zur Beratung auf der Tagesordnung. Beschlossen werden müsste es in den verbleibenden viereinhalb Sitzungswochen bis Mitte Dezember, wenn es wie vom Bundesgesundheitsministerium geplant Anfang 2024 in Kraft treten soll. Der Bundesrat muss demnach nicht zustimmen.