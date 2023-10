Zweiter her.summit Deloitte und Initiativkreis Ruhr bringen Managerinnen der Region Rhein-Ruhr zusammen (FOTO)

Düsseldorf / Essen (ots) - Zweite Ausgabe der Frauennetzwerkveranstaltung

widmete sich dem Zukunftsthema Künstliche Intelligenz



Am 17. Oktober 2023 lud das diesjährige Gastgeberunternehmen Deloitte gemeinsam

mit dem Wirtschaftsbündnis Initiativkreis Ruhr über 120 Frauen zu einem

hochkarätigen Programm rund um das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz (KI) in

das Düsseldorfer Büro von Deloitte ein.



"Netzwerkveranstaltungen bieten die Möglichkeit, wertvolle berufliche Kontakte

zu knüpfen und von den Erfahrungen und dem Wissen anderer Teilnehmenden zu

profitieren", sagt Nicole Meyer, Partnerin bei Deloitte. "Es war uns eine große

Freude, zum einen Gastgeber der Veranstaltung zu sein, zum anderen selbst auch

fachliche Impulse zu setzen." Ziel ist es, Frauen in Führungspositionen aus der

Region zusammenzubringen, um ein Netzwerk für Managerinnen und jene, die es noch

werden wollen, in der Region zu etablieren. Jedes Jahr übernimmt ein anderes

Partnerunternehmen des Wirtschaftsbündnisses Initiativkreis Ruhr die

Ausrichtung. Im Mai 2022 feierte der her.summit seine Premiere bei thyssenkrupp.