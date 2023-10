Zunehmende Unsicherheit in den USA und weltweit bremst die Bullen

Die Rendite der 30-jährigen US-Treasuries war auf 4,86% geklettert, bevor am Freitag die Flucht in sichere Anlagen einsetzte. Der US-Dollar steigt weiter und zieht ausländisches Kapital aus der ganzen Welt an.

Vor dem Einmarsch der Hamas in Israel war der Aktienmarkt stark auf eine saisonale Jahresendrallye eingestellt.

Schwächere Konjunkturdaten glichen die nach wie vor hartnäckigen Inflationsdaten aus, die den US-Anleihemarkt in Schach hielten. Der US-Dollar steigt weiter und zieht ausländisches Kapital aus der ganzen Welt an. Und zur Überraschung vieler brachte die erste Woche der Berichtssaison für das dritte Quartal einige gute Ergebnisse für die führenden Unternehmen, die am vergangenen Freitag berichteten.

Leider führte der Aufruf des Hamas-Führers zum weltweiten Dschihad am Freitag, den 13. zum Wochenende zu einer risikoaversen Stimmung, die den breiten Markt im Regen stehen ließ.

Nicht alles lief so konstruktiv, wie es sich die Wall Street gewünscht hätte, wenn man sich den jüngsten Ausverkauf der 30-jährigen US-Staatsanleihen am Donnerstag betrachtet. Die Bieter zeigten das geringste Interesse seit 2021 an der langfristigen Anleihe, sodass die Primärhändler fast 18,2% der Schuldtitel kaufen mussten. In der Regel sind Primärhändler verpflichtet, die Anleihen, die nicht von anderen Bietern gekauft werden, zu übernehmen.

Die Rendite der 30-jährigen US-Treasuries war auf 4,86% geklettert, bevor am Freitag die Flucht in sichere Anlagen einsetzte. Dies ist ein Warnsignal für künftige Anleiheauktionen und spiegelt die wachsende Vorsicht hinsichtlich des US-Haushaltsdefizits wider, das zu einem raschen Anstieg der Zinssätze für geliehenes Geld führt, das für die Staatsführung benötigt wird.

Letzte Woche meldete das Haushaltsbüro des US-Kongresses (Congressional Budget Office), dass sich das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten für das Haushaltsjahr 2023 auf 1,7 Billionen US-Dollar beläuft. Das ist ein Anstieg von mehr als 20% gegenüber dem Defizit von 2022, das bei rund 1,4 Billionen US-Dollar lag. Offensichtlich sagt der Anleihemarkt eindeutig „Nein“ zu weiteren deutlichen Erhöhungen der Schuldenobergrenze. Zuletzt meldete sich auch der Internationale Währungsfonds (IWF) zu Wort. „Die US-Defizite haben sich 2023 erheblich verschlechtert", sagte IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas

Das Weiße Haus, der Kongress, das Finanzministerium und die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sollten den Willen der Anleihewächter nicht auf die Probe stellen. Es ist eine Sache, wenn die zugrunde liegende Währung schwach ist und die Renditen steigen, um Kapital anzuziehen. Es ist jedoch eine ganz andere Sache, den US-Dollar in einem bullischen Aufwärtstrend zu sehen während das Finanzministerium immer noch Schwierigkeiten hat, seine Schuldverschreibungen in einer Auktion nach der anderen zu verkaufen.

In meinen jüngsten Kommentaren habe ich darauf hingewiesen, dass selbst wenn die Inflation unter 3% sinken würde, dies nicht garantieren würde, dass die Renditen von Staatsanleihen sinken würden. Die Kreditwürdigkeit Amerikas wird in Frage gestellt, und während die Fed alle paar Monate abstimmt, stimmt der Anleihemarkt jeden Tag ab.

Leben wir in der größten Kreditblase der Menschheitsgeschichte? US-Finanzministerin Janet Yellen sieht das offenbar nicht so. In einem kürzlich erschienenen Fortune-Artikel sagte Yellen, sie sei immer noch „nicht wirklich besorgt über die Auswirkungen“, die die jüngsten Bundesausgabenprogramme – darunter der CHIPS and Science Act, der die Halbleiterproduktion und -forschung subventioniert, und der Infrastructure Investment and Jobs Act, der Ausgaben für Straßen, Brücken und andere Infrastrukturprojekte genehmigt – auf das Staatsdefizit haben werden. Yellen argumentierte, dass die US-Regierung nur „sicherstellen muss, dass wir auf einem nachhaltigen Kurs bleiben“.

Finanzministerin Yellen lebt hinter dem Mond. Wenn man nicht in der Lage ist, 100% der mit AAA bewerteten US-Schuldtitel, deren Zinssätze auf einem 23-Jahres-Hoch liegen, zu verkaufen hat man ein Riesenproblem.

In Anbetracht des Verbraucherpreisindexes (VPI), der höher ausfiel, als der Markt erwartet hatte, und der lausigen Anleiheauktion, treibt das heiße Durcheinander im Nahen Osten das Geld zurück in die Staatsanleihen und stützt einen Markt, der von einer weiteren Abschwächung bedroht war. Dadurch haben das Weiße Haus, der Kongress, das Finanzministerium und die Fed Zeit gewonnen, sich mit der Fragilität des Anleihemarktes auseinanderzusetzen und glaubhaft zu machen, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass die Reduzierung der Staatsverschuldung langfristig oberste Priorität hat. Gott bewahre, dass sie die jüngsten Warnsignale nicht ignorieren.

Wenn die Welt aufhört, die Schuldtitel eines Staates zu kaufen, wie es in Japan seit Jahren der Fall ist, dann wird die eigene Zentralbank zum größten Käufer der Anleihen eines Finanzministeriums. Im März 2023 wird die japanische Staatsverschuldung auf etwa 9,2 Billionen US-Dollar (1,30 Quadrillionen Yen) oder 263% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) geschätzt und ist damit die höchste aller Industrienationen. 43,3% dieser Schulden werden von der Bank of Japan gehalten.

Man kann nur hoffen, dass nächstes Jahr um diese Zeit, wenn die Zahlen noch höher sein werden und Amerika zur Wahlurne geht, dieses Thema im Vordergrund stehen wird. Unsere Kinder und Enkelkinder sind darauf angewiesen.

Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass der Markt zum Jahresende einen Lauf hat, aber vieles wird davon abhängen, wie sich die Situation im Nahen Osten entwickelt, ob eine öffentliche Rhetorik aufkommt, die die Anfälligkeit des Anleihemarktes thematisiert, ob die Anleger von einer großartigen Berichtssaison profitieren können und ob Washington echte Entschlossenheit zeigt, den Iran zum Rückzug zu bewegen.

Die exzessiven Staatsausgaben wurden ans Licht gebracht, ebenso wie das klaffende Führungsvakuum, der mangelnde Respekt und der Verlust des einst geschätzten Mantras der US-Außenpolitik, nämlich „Sprich leise und trage einen großen Stock“. Es ist eine Sache, mit einer mächtigen Streitmacht aufzutreten, und eine andere, dass die Übeltäter wissen und daran glauben, dass man sie auch einsetzen wird.

