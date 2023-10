ETHARA DIE WELTBEKANNTE IKONE SHANIA TWAIN WIRD AM SAMSTAG DAS YASALAM AFTER-RACE-KONZERT GEBEN BEIM FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Während die Formel-1-Saison in die letzten

Wochen geht, hat Ethara den neuesten Act vorgestellt, der bei den diesjährigen

Yasalam After-Race-Konzerten auftreten wird. Die globale Country-Pop- und

Mode-Ikone Shania Twain wird am Samstag, dem 25ten November im Etihad Park beim

Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023 auftreten.



Mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben weltweit ist Shania Twain die

meistverkaufte Country-Pop-Künstlerin aller Zeiten in ihrer 30-jährigen,

glanzvollen Musikkarriere. Nach drei Diamant-Alben in Folge kommt Twain nach

einer ausverkauften Welttournee zur Unterstützung ihres neuesten Albums Queen of

Me nach Abu Dhabi und wird das Publikum während des Abu Dhabi GP-Wochenendes mit

ihrem riesigem Katalog an Hits begeistern.