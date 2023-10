DK sieht EZB-Beschluss für Vorbereitungsphase eines digitalen Euro positiv / Risiken betrachten und demokratische Debatte führen

Berlin (ots) - Den heutigen Beschluss des Rats der Europäischen Zentralbank

(EZB), ihr Projekt zur Entwicklung eines digitalen Euro in eine

Vorbereitungsphase zu überführen, betrachtet die Deutsche Kreditwirtschaft (DK)

positiv. "Ein richtig gestalteter digitaler Euro kann Mehrwerte für Wirtschaft

und Gesellschaft bieten. Er kann die europäische Souveränität im Zahlungsverkehr

erhöhen, die Innovationsfähigkeit unterstützen und - zum Beispiel durch eine

Offline-Funktionalität - die Funktionsfähigkeit des Zahlungsverkehrs auch in

Krisensituationen stärken", sagt Tanja Müller-Ziegler, Vorstandsmitglied des

Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),

federführend für die DK. "Der digitale Euro darf nicht übereilt eingeführt

werden. Negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft müssen vermieden

und der digitale Euro in der Bevölkerung breit akzeptiert werden. Daher ist es

wichtig, dass die EZB und Politik sich ausreichend Zeit für die demokratische

Auseinandersetzung mit dem Thema nehmen", so Müller-Ziegler weiter. Insbesondere

sollte die EZB in der Fortsetzung der Vorbereitungsphase auch den

gesetzgeberischen Rahmen berücksichtigen und keine vollendeten Tatsachen

schaffen. Es sei zudem richtig, dass sich die EZB eindeutig gegen eine

Abschaffung des Bargelds ausgesprochen hat. Der digitale Euro wird damit eine

digitale Ergänzung, und keinen Ersatz des bestehenden Bargelds darstellen.



Der erst langsam beginnende gesellschaftliche und politische Diskurs zwischen

EZB und den Stakeholdern zeige, dass die Konsequenzen der verschiedenen

Gestaltungsoptionen eines digitalen Euro derzeit noch nicht ausreichend geklärt

seien. Entscheidungen über die Einführung eines digitalen Euro sowie dessen

Ausgestaltung müssen jedoch zwingend auf Basis von umfangreichen und gut

informierten Debatten getroffen und im politischen Prozess legitimiert werden.

Die von der EZB nunmehr gestartete Vorbereitungsphase könne dies unterstützen,

indem sie eine offene Reflexion der bisherigen Ergebnisse des EZB-Projektes

ermögliche, Revisionen bisheriger Planungen zulasse und noch mehr in Einklang

mit den Bedürfnissen der verschiedenen privaten und öffentlichen Stakeholder

gebracht würde.