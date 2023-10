Deutsche Anleihen drehen in die Verlustzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne nicht halten können und bis zum Abend in die Verlustzone gedreht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,26 Prozent auf 127,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,91 Prozent. Das Anfang Oktober erreichte 12-Jahres-Hoch von gut drei Prozent rückt damit wieder in Reichweite.

Die Bundeswertpapiere wechselten im Verlauf des Tages mehrfach die Richtung. Kursverluste zu Handelsbeginn wandelten sich zunächst zu Gewinnen, aus denen bis zum Abend wieder Kursverluste wurden. Grundsätzlich bleibt die Lage an den Finanzmärkten wegen des Krieges zwischen Hamas und Israel angespannt.