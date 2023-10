An der Börse in Warschau sank der Wig-20 um 1,12 Prozent auf 2094,62 Punkte. Für den Wig ging es um 1,05 Prozent auf 70 474,84 Zähler nach unten.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch nach den überwiegend deutlichen Gewinnen an den Vortagen konsolidiert. Dabei büßten die beiden bedeutendsten polnischen Aktienindizes zur Wochenmitte jeweils mehr als ein Prozent ein, nachdem sie an den Vortagen mit starken Kursanstiegen auf die Ergebnisse der Parlamentswahl reagiert hatten. Ansonsten hielten sich die Bewegungen in der Region in Grenzen.

