PEKING, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping kündigte am Mittwoch an, dass China acht wichtige Schritte unternehmen wird, um das gemeinsame Streben nach einer qualitativ hochwertigen Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Ländern an der Neuen Seidenstraße zu unterstützen.

Diese Ankündigung machte Xi in einer Grundsatzrede bei der Eröffnungszeremonie des dritten Seidenstraßen-Gipfels in Peking.