Schwarzer Tag an der Börse: Alle wichtigen Indizes im Minus - doch es gibt Gewinner

Die heutige Börsenentwicklung zeigt ein durchweg negatives Bild. Alle wichtigen Indizes, darunter der DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500, verzeichneten Verluste. Der DAX schloss mit -1,31% im Minus bei 15.049,49 Punkten, während der MDAX -1,28% auf 24.648,66 Punkte verlor. Der SDAX und der TecDAX gingen mit -0,86% bzw. -1,23% aus dem Handel. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 verzeichneten ebenfalls Verluste von -0,66% bzw. -0,96%.Trotz der allgemeinen Abwärtsbewegung gab es einige Gewinner. Im DAX konnten Airbus mit einem Plus von 3,55%, adidas mit 3,16% und Hannover Rück mit 1,11% zulegen. Im MDAX waren freenet mit 4,82%, Gerresheimer mit 1,61% und PUMA mit 1,50% die Top-Performer. Im SDAX stachen flatexDEGIRO mit einem beeindruckenden Plus von 13,04%, SAF-HOLLAND mit 5,86% und die IONOS Group mit 2,66% hervor. Im TecDAX konnten freenet, United Internet und Telefonica Deutschland Gewinne verzeichnen. In den USA konnten Procter & Gamble, McDonald's und Boeing im Dow Jones sowie Nasdaq, Dexcom und Abbott Laboratories im S&P 500 zulegen.Auf der Verliererseite standen im DAX Heidelberg Materials, Sartorius und Vonovia mit Verlusten von -2,99%, -3,49% bzw. -3,83%. Im MDAX waren Deutsche Lufthansa, LEG Immobilien und Delivery Hero die größten Verlierer. Im SDAX litten ADTRAN Holdings, AUTO1 Group und Salzgitter unter den größten Verlusten. Im TecDAX waren Jenoptik, Sartorius und ADTRAN Holdings die Flopwerte. In den USA waren Johnson & Johnson, Caterpillar und Walgreens Boots Alliance im Dow Jones sowie Northern Trust, J.B.Hunt Transport Services und Morgan Stanley im S&P 500 die größten Verlierer.Die heutige Börsenentwicklung zeigt, dass trotz der allgemeinen Abwärtsbewegung einige Unternehmen in der Lage waren, Gewinne zu erzielen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Märkte in den kommenden Tagen entwickeln werden.