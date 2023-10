Water Street Healthcare Partners ernennt Boris Bernstein zum Managing Director von Europa

CHICAGO, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Water Street Healthcare Partners, ein Investmentunternehmen, das sich dem Aufbau von Marktführern im Gesundheitswesen widmet, gab heute bekannt, dass sie Boris Bernstein zum Managing Director von Europa ernannt haben. Hr. Bernstein, der seit mehr als 10 Jahren mit Water Street als Executive Advisor zusammenarbeitet, wird die Initiativen des Unternehmens in Europa leiten, die sich auf Investitionen in und Wachstum mittelständischer Gesundheitsunternehmen konzentrieren.

Seit seiner Gründung hat Water Street mehr als 150 Investitionen und Übernahmen ermöglicht, um mehr als 40 Unternehmen aufzubauen, die sich auf medizinische Produkte und Diagnostik, Pharma- und Biowissenschaften sowie Gesundheitsdienstleistungen spezialisiert haben. In Europa hat das Unternehmen Geschäfte im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar übernommen. Zu den jüngsten Investitionen gehören das in Irland sässige Crest Solutions und das in Belgien ansässige VistaLink, jetzt Catalyx genannt, und Solvias mit Hauptsitz in der Nähe von Basel, Schweiz, in Partnerschaften mit dem Ziel, ihre globale Reichweite und Fähigkeiten auszubauen.