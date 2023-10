TerraPay und Papara Join Forces revolutionieren grenzüberschreitende Zahlungen in der Türkei

Istanbul (ots/PRNewswire) - ISTANBUL, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/-- TerraPay,

ein führendes grenzübergreifendes Zahlungsnetzwerk, und Papara, ein führendes

Fintech-Unternehmen in der Türkei, haben eine bahnbrechende Partnerschaft

angekündigt, die darauf abzielt, die Landschaft der globalen Geldbewegung neu zu

gestalten. Mit dieser strategischen Allianz werden TerraPay und Papara fast 17

Millionen Nutzern von Papara Wallet eine sichere, einfache und nahtlose

Möglichkeit bieten, weltweit Geld zu überweisen.



Diese Zusammenarbeit spiegelt ein gemeinsames Engagement für die Verbesserung

der finanziellen Eingliederung und Zugänglichkeit wider, mit dem Ziel,

Hindernisse wie lange Buchungszeiten und hohe Kosten im Zusammenhang mit

grenzüberschreitenden Zahlungen zu beseitigen und Wanderarbeitnehmern und ihren

Familien eine größere finanzielle Autonomie zu gewähren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Es wird erwartet, dass der Markt für digitale Zahlungen in der Türkei einbemerkenswertes Wachstum, das von 2023 bis 2027 auf 15,78 % prognostiziert wird,erleben wird, was 2027 ein Marktvolumen von 136,90 $ Milliarden US-Dollarergibt.* Papara, ein Marktführer in der Türkei, ist bekannt für seineinnovativen Lösungen und seinen unermüdlichen Fokus auf die Bereitstellungaußergewöhnlicher Benutzererlebnisse. Durch die Integration mit der agilenTechnologie von TerraPay und dem umfangreichen globalen Netzwerk, ergänzt durchbeispiellose Regelkonformitätsfähigkeiten, zielt Papara nicht nur darauf ab,sein Finanzangebot zu stärken, sondern auch seine zukünftigenExpansionsinitiativen voranzutreiben."Wir sind begeistert, mit Papara zusammenzuarbeiten, um die Art und Weise, wiesich Geld weltweit bewegt, neu zu definieren", sagte Miller Rodriguez,Strategischer Kundenbetreuer und Verkaufsmanager, Europe - UK, TerraPay . "DieseZusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne in unserer Mission,grenzüberschreitende Zahlungen für Menschen überall zugänglicher undbenutzerfreundlicher zu machen. Gemeinsam mit Papara wollen wir Millionen vonMenschen in der Türkei und darüber hinaus die Möglichkeit geben, Geld an ihreLieben zu senden, Familien zu unterstützen und ihre Träume zu verfolgen."Die innovative und effiziente grenzüberschreitende Zahlungsplattform vonTerraPay hat sich einen Ruf als weltweit führender Anbieter bei der Ermöglichunginternationaler Geldüberweisungen verdient. Papara hat sich mit seinemzukunftsorientierten Ansatz und kundenorientierten Lösungen als Fintech-Pionierin der Türkei etabliert. Diese Partnerschaft zwischen zwei Branchenführernverspricht, grenzüberschreitende Zahlungen zu revolutionieren und letztlich