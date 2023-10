COSMETIC 360, EINE INTERNATIONALE INNOVATIONSMESSE, ERÖFFNET AUF CLEANTECH, UM DEN UMWELTWANDEL ZU BESCHLEUNIGEN

PARIS, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/-- Die internationale Fachmesse COSMETIC 360, ein unverzichtbarer Veranstaltungsort für die Innovationen der Kosmetik- und Parfümindustrie, hat gerade für zwei außergewöhnliche Tage am 18. und 19. Oktober 2023 im Carrousel du Louvre in Paris ihre Pforten geöffnet.

Die 9. Ausgabe konzentriert sich auf Umweltverantwortung mit CLEANTECH, kurz für „Clean Technologies", einem entscheidenden Thema angesichts der aktuellen ökologischen Herausforderungen. An der Messe nehmen 250 Aussteller aus 25 Ländern teil, darunter 12 Delegationen (Belgien, Kanada und Montréal, Südkorea, Spanien, Italien, Iran, Peru, Portugal, Taiwan, Thailand, Vereinigtes Königreich) und 4.500 internationale Entscheidungsträger. Sie alle kamen, um die innovativsten Lösungen für nachhaltigen Fortschritt zu entdecken.

Durch den Einsatz von CLEANTECH entwickelt die Kosmetik- und Parfümindustrie technologische Innovationen, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sichern und gleichzeitig aktiv zum Erhalt unseres Planeten und zum Kampf gegen die globale Erwärmung beitragen.

COSMETIC 360 ‒ DIE CLEANTECH CHAMPIONS 2023

Die von COSMETIC VALLEY, dem weltweit führenden Netzwerk der Kosmetik- und Parfümindustrie, organisierte Ausstellung konzentriert sich daher in allen Veranstaltungsbereichen (CNRS Tech Corner, Open Innovation, innovative Start-ups, Auszeichnungen usw.) auf Best Practices, grüne Energien und Dekarbonisierung. Ökologisch gestaltete Kosmetika, Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, Alternativen zu Erdölprodukten, CO2-Neutralität und -Sequestrierung, Wassereffizienz, recycelbare und kompostierbare Verpackungen usw. – diese 9. Ausgabe ist der einzigartige Ort für den Ideenaustausch über die wirkungsvollsten CLEANTECH-Lösungen und werden zu Akteuren dieses Übergangs.

Die Messe bietet auch ein einzigartiges CLEANTECH-Konferenzprogramm, das von der Europäischen Union und InnCoCells (einem europäischen Gemeinschaftsprojekt mit 17 Partnern bei der Entwicklung von Innovationen für nachhaltige Produktionsprozesse biobasierter Inhaltsstoffe für Kosmetika) unterstützt wird. In vier Hauptsitzungen werden die Schlüsselthemen des Themas behandelt, an denen Experten mit unterschiedlichem Hintergrund teilnehmen: Verbrauchertrends in Bezug auf verantwortungsvollen Konsum, verantwortungsvolle Verpackung, Dekarbonisierung der Industrie und biobasierte Inhaltsstoffe als Ersatz für die Petrochemie.

„COSMETIC 360 zeigt unsere Fortschritte darin, im Namen des nachhaltigen Fortschritts noch virtuoser zu innovieren. COSMETIC 360 ist das Zentrum globaler Innovationen und zweifellos der Treffpunkt für diejenigen, welche die Kosmetik- und Parfümindustrie positiv beeinflussen wollen. " so Christophe Masson, Director von Cosmetic Valley.

DIE COSMETIC 360, DER MITTELPUNKT DER GLOBALEN INNOVATION DER KOSMETIK

COSMETIC 360 zeichnet sich jedes Jahr durch innovative Technologien, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen aus. Diese unverzichtbare Fachmesse, die 2024 ihr 10-jähriges Jubiläum feiert, vereint Entscheidungsträger und einflussreiche Personen der Branche rund um Rohstoffe, Rezepturen, Verpackungen, Tests und Analysen, Fertigprodukte, Logistik, Ausrüstung und Vertrieb.

„Unsere Show zeigt immer wieder die unglaublichen Fortschritte, die in der Branche erzielt wurden, da COSMETIC 360 die Werte der Kosmetik im 21. Jahrhundert nachdrücklich hochhält: universelle Nützlichkeit, menschliches Wohlergehen, Verantwortung gegenüber allen Lebewesen, Freiheit der Schöpfung und wissenschaftlicher Fortschritt", sagt Franckie Béchereau, Director der COSMETIC 360.

Um mehr über COSMETIC VALLEY zu erfahren, den Veranstalter der Messe, besuchen Sie bitte: https://www.cosmetic-valley.com/en

Um mehr über die COSMETIC 360 zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.cosmetic-360.com/en/

Pressekontakt: PPR Agency — cosmetic360@pprww.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2250846/COSMETIC_VALLEY.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2249431/Cosmetic_Valley_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cosmetic-360-eine-internationale-innovationsmesse-eroffnet-auf-cleantech-um-den-umweltwandel-zu-beschleunigen-301961081.html