Das neuartige AccuTOXTM von Defence sorgt mit seinen Ergebnissen bei der Krebsbekämpfung weiter für Überraschungen

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 17. Oktober 2023 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich bekanntzugeben, dass die Begeisterung rund um AccuTOXTM bei der Krebsbekämpfung weiter zunimmt, während immer mehr Anwendungsmöglichkeiten gefunden werden.

Das AccuTOXTM-Molekül kann Krebszellen über verschiedene Mechanismen beseitigen, einschließlich durch Einleitung des immunogenen Zelltods, Stress des endoplasmatischen Retikulums und durch direkte Schädigungen der DNA dieser Krebszellen. Bei Tests an drei verschiedenen Tiermodellen mit soliden Tumoren (Lymphome, Melanome und Brustkrebs) kontrollierte das Präparat das Tumorwachstum und wirkte mit verschiedenen kommerziell eingesetzten Immuncheckpoints (Anti-PD-1, Anti-CTLA4 und Anti-CD47) synergetisch zusammen.

AccuTOXTM gegen Lungenkrebs – Eine abgeschlossene präklinische Studie unter Einsatz der intranasalen Formulierung von AccuTOXTM bei Tieren mit bestehendem Lungenkrebs zeigte, dass die Verabreichung von AccuTOXTM als Kombinationstherapie mit dem Immuncheckpoint-Inhibitor Anti-PD1 zu einer erheblichen Reduzierung der Anzahl der Lungenknoten im Vergleich mit unbehandelten oder nur mit Anti-PD1 behandelten Tieren führte. Diese Verringerung der Krebsknoten um 50 % bei Tieren mit bestehenden Lungentumoren wurde mit einem Behandlungsplan von lediglich 6 verabreichten Dosen der AccuTOXTM-Anti-PD1-Kombination über einen Zeitraum von 2 Wochen erzielt.

AccuTOXTM zur Krebsbekämpfung – Defence hat in Vorbereitung seiner klinischen Phase I-Studie unter Nutzung von AccuTOXTM als Antikrebs-Molekül und auf Empfehlung seiner Partner am City of Hope National Medical Center und dem Beckman Research Institute, wo die Phase I realisiert wird, eine präklinische Studie durchgeführt, die zwei Untersuchungsziele verfolgte: i) die Minimierung der AccuTOXTM-Dosierung auf zweimal wöchentlich während eines Zeitraums von drei Wochen (also insgesamt 6 Injektionen), und ii) die Kombination von AccuTOXTM mit sowohl Anti-PD-1 als auch Anti-LAG3, was mit dem Einsatz von Opdualag (einem Kombinationspräparat aus Nivolumab und Relatlimab des Unternehmens BMS) vergleichbar ist, das derzeit Krebspatienten am City of Hope verabreicht wird. Die überzeugenden Ergebnisse bestätigen, dass AccuTOXTM für alle soliden Tumore geeignet ist und mit einer Vielzahl von Immuncheckpoint-Inhibitoren Synergieeffekte erzielen kann, was es zur künftigen Behandlung erster Wahl im Bereich der Immunonkologie machen wird.