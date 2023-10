G42 und OpenAI starten Partnerschaft zur Bereitstellung fortschrittlicher KI-Funktionen, die für die VAE und die Region im Allgemeinen optimiert sind

DUBAI, VAE, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- G42, die führende Technologie Holding-Gruppe mit Sitz in den VAE, hat eine Partnerschaft mit OpenAI, dem Forschungs- und Bereitstellungsunternehmen für KI, die hinter ChatGPT steht, bekanntgegeben, um innovative KI-Lösungen für die Vereinigten Arabischen Emirate und den regionalen Markt anzubieten.

Diese Partnerschaft wird sich darauf konzentrieren, die generativen KI-Modelle von OpenAI in Bereichen zu nutzen, in denen G42 bereits über umfassende Erfahrung verfügt, darunter Finanzdienstleistungen, Energie, Gesundheitswesen und öffentliche Dienste. OpenAI wird mit G42 zusammenarbeiten, um den Lösungsentwicklungsprozess zu beschleunigen und sicherzustellen, dass Unternehmen die Möglichkeiten der generativen KI in ihren spezifischen Anwendungsfällen optimal nutzen können.