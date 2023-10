OpenLegacy ernennt den ehemaligen Gartner-VP-Analysten Massimo Pezzini zum Beirat

Princeton, N.J. (ots/PRNewswire) - Der IT-Marktforscher bringt 45 Jahre

Erfahrung in den OpenLegacy-Beirat ein, um das Unternehmen bei der Entwicklung

seiner einzigartigen Cloud-nativen Integrationsstrategie für Altsysteme zu

unterstützen.



Anbieter von Integrations- und Modernisierungsplattformen für Altsysteme, gab

heute die Ernennung von Massimo Pezzini zum Mitglied seines Beirats bekannt.

Herr Pezzini tritt dem Beirat des Unternehmens bei, nachdem er über 45 Jahre in

der IT-Branche tätig war. Er war 25 Jahre als angesehener Vice President Analyst

bei dem führenden Marktforschungsunternehmen Gartner tätig, wo er sich auf

Automatisierungs- und Integrationsstrategien und -technologien spezialisierte.

"Herr Pezzini wird als Berater des OpenLegacy-Teams eine treibende Kraft bei der

Formulierung der Unternehmensstrategie von OpenLegacy sein. OpenLegacy hat sich

voll und ganz der Unterstützung der Anforderungen an die Integration von Neu-

und Altsystemen verschrieben, und seine fortschrittliche,

Microservices-basierte, API- und ereignisgesteuerte Technologie ist ein klares

Unterscheidungsmerkmal", erklärt Romi Stein, Präsidentin und Gründerin von

OpenLegacy.