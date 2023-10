RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 176 Euro belassen. Der Umsatzanstieg des Börsenbetreibers habe den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie aber habe enttäuscht. Gründe dafür seien zum einen Abschreibungen und zum anderen höher als erwartet ausgefallene Betriebskosten, wahrscheinlich aufgrund von einmaligen Transaktions- und Integrationskosten im Zusammenhang mit der Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 15:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

