Yuyu Pharma nimmt an der "CPHI Worldwide 2023" teil

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Yuyu Pharma wird vom 24. bis zum 26. Oktober

an der CPHI Worldwide in Barcelona (Spanien) teilnehmen.



Das Yuyu Business Development Team wird am Stand Nr. 7G30 im Pavillon der

koreanischen Handelsvereinigung großartige Partner treffen, um die

Exportprodukte von Yuyu, wie das neue modifizierte Medikament Maxmarvil EC

Tablette, Yuhylyx Weichkapseln, Yuvaro und Senuvela Tabletten vorzustellen



Insbesondere wird sich Yuyu auf die Förderung von Projekten konzentrieren, die

sich derzeit In Entwicklung befinden, beispielsweise ein Dutasterid in

reduzierter Größe und ein Dutasterid-Tamsulosin-Kombinationspräparat. Diese

Projekte werden mit dem Ziel entwickelt, auf dem amerikanischen und europäischen

Markt für gutartige Prostatahyperplasie Fuß zu fassen.