Casio bringt MR-G heraus, die vom speziell für den 40. Jahrestag gefertigten Kabuto-Helm inspiriert ist

[2]. Das Reliefmuster aus Gesteinskörnchen wird durch Einmeißeln von Vertiefungen in die Metalloberfläche hergestellt.

Das aus Titan gefertigte Gehäuse ist dunkel silberfarben ionenplattiert und mit einem Tiefschichthärteverfahren behandelt, um die Härte zu steigern und das kristalline Muster herauszubringen. Diese Oberflächen verleihen der Uhr einen rohen Look und geben gleichzeitig die Farbe des Helms wieder. Die Metallplatte, die an das 40. Jubiläum von G-SHOCK erinnert, auf der Seite des Gehäuses und die Schraubenköpfe mit Rubinen, dem Stein der Leidenschaft und des Erfolgs, verleihen der Uhr eine besondere Note, die zu einer besonderen Gedenkuhr passen.

Das reine, weiße Band erinnert an den weißen Ito-Odoshi des Helms und steht für einen reinen, unverfälschten Farbton. Es verkörpert ein Gefühl der kühnen Entschlossenheit, den Willen, sich selbst treu zu bleiben. Das Band ist aus Fluorkautschuk gefertigt und bietet einen flexiblen Sitz am Handgelenk, ausgezeichnete Haltbarkeit und Fleckenbeständigkeit.

Die Lünette zeigt das Maedate -Wappen des Helms mit einem gewagten Tigerdesign, ein Symbol für Stärke, das vom Metallschmied KOBAYASHI Masao graviert wurde. Die Tigerstreifen werden durch ein einzigartiges Reliefmuster aus Gesteinskörnchen [2] dargestellt, das in Größe und Form variiert.

TOKIO, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Marke G-SHOCK die Markteinführung eines neuen Modells der MR-G-Serie bekannt, dem Verkaufsschlager der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK. Zu Ehren des Shougeki-Maru: GaiKabuto -Helms trägt die MRG-B2000SG das Maedate -Wappen des Helms mit einem Tigermuster und erinnert an einen weißen Ito Odoshi , [1] , ein Symbol für die starke Entschlossenheit eines Samurai-Kriegers, der seinen eigenen Überzeugungen treu bleibt. Dieser ganz besondere Zeitmesser wird in einer limitierten Auflage von nur 700 Stück weltweit angeboten.

Weißes Band erinnert an Ito Odoshi, Lünette mit eingraviertem Tiger-Design

