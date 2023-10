Der renommierte chinesische Schriftsteller Liu Zhenyun nimmt am Nicosia Book Fest 2023 teil und stellt den Lesern in aller Welt seine jüngsten übersetzten Romane vor

Unter dem Motto „Separation of Mountains and Seas, Reunion in Laughter and Tears" wurden auf der Veranstaltung, die von der China National Publications Import & Export (Group) Co., Ltd. auf der 8. Ausgabe des Nicosia Book Fest organisiert wurde, die Werke von Liu Zhenyun präsentiert. Darüber hinaus wurden als Ehrengäste Professor Dr. Kostas Gouliamos, Stellvertretender Präsident des Prometheus Research Institute, ordentliches Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künsteund ehemaliger Rektor der Europäischen Universität Zypern sowie Cao Li, chinesischer Direktor des Konfuzius-Institutes an der Universität Zypern begrüßt, die die außergewöhnlichen literarischen Beiträge des Autors vorstellten und seine zum Nachdenken anregenden Werke hervorhoben, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Weltliteratur haben.

Der renommierte Schriftsteller, dessen Kurzgeschichten und Novellen zu den Klassikern der zeitgenössischen chinesischen Literatur zählen, ist ein kraftvoller Erzähler, der Grenzen überwindet und das Wesen der Menschheit einfängt. Er verzaubert Leser auf der ganzen Welt mit seiner einzigartigen Mischung aus Humor, Philosophie und ergreifenden Erzählungen.

Im Mittelpunkt steht Liu Zhenyuns Meisterwerk „One Day, Three Autumns", eine Geschichte, die das Leben eines Vaters und eines Sohnes erzählt, deren Erlebnisse von endlosen Reisen geprägt sind, die sie mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt bringen, wobei sie die Bittersüße, die die menschliche Existenz ausmacht, sehen, fühlen und austesten. Das Buch befasst sich mit den Beziehungen zwischen Humor, Nation und Gemeinschaft und stellt die unbarmherzige Natur von Witzen über gewöhnliche Menschen bloß, die nicht entkommen können, sondern die Absurditäten des Lebens erdulden und darüber lachen.