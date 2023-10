Irwindale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - IRWINDALE, Kalifornien, 19. Oktober

2023 /PRNewswire/-- xTool, ein Vorreiter im Bereich der Lasergravur, wird am 18.

Oktober um 18:00 Uhr (PDT) eine bahnbrechende verschlossene 40-W-starke

Diodenlasermaschine der Klasse 1 vorstellen, das xTool S1 (http://de.xtool.com/p

roducts/xtool-s1-laser-cutter?ref=8SB4kbj9njveMd&utm_medium=6573&utm_source=infl

uencer) , und damit auf die Entwicklung der Branche hin zu Hochleistungsgeräten

und erhöhten Sicherheitsstandards reagieren. Dieses kosteneffiziente Modell

schließt die Lücke zwischen der Anpassungsfähigkeit von Open-Frame-Lasern und

der Sicherheit, die in geschlossenen Varianten enthalten ist.



xTool S1 (http://de.xtool.com/products/xtool-s1-laser-cutter?ref=8SB4kbj9njveMd&

utm_medium=6573&utm_source=influencer) setzt neue Sicherheitsstandards mit

seiner geschlossenen, feuerfesten Struktur und verhindert das Austreten von

Laserstrahlen. Seine hochtransparente Abdeckung bietet eine

Dual-Wellenlängen-Filterung für Dioden- und 1064-nm-Infrarot-Laser, wodurch

keine Schutzbrille mehr erforderlich ist. Das Gerät verfügt außerdem über ein

robustes Rauchabsaugsystem und einen leistungsstarken Abluftventilator, um

giftige Dämpfe schnell zu entfernen. Das S1 legt einen hohen Wert auf

Sicherheit, es verfügt über ein vierstufiges Schutzsystem, das einen

fortschrittlichen 5-Wege-Flammensensor, einen operativen Stillstand bei Öffnen

der Abdeckung, eine Kipp- und Kollisionserkennung sowie eine Notabschalttaste

umfasst, welche die Benutzersicherheit sowie einen hervorragenden Betrieb

gewährleisten.





Die xTool-S1-Lasermaschine verfügt außerdem über die innovativeZwei-Punkt-Positionierung, ein Durchbruch, der Präzision bietet, die einemKoordinatensystem entspricht. Diese hochmoderne Technologie ist in die Softwareintegriert und bietet Echtzeit-Anzeige, sodass die Benutzer die Position desLasers genau bestimmen und den Materialverarbeitungsbereich einstellen können.Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine Gravur mit dynamischem Fokus und überein intelligentes Fokussiersystem mit Echtzeit-Einstellungen an dermotorisierten z-Achse, wodurch einwandfreie Detailgravuren gewährleistet werden.Mit einer leistungsstarken 40-W-Kapazität, die durch die Komprimierung von acht5,5-W-Lasern erreicht wird, bietet das xTool S1 eine Schnitteffizienz, die mitCO?-Maschinen mithalten kann. Das Gerät verfügt außerdem über austauschbareLasermodule und kann dank seiner verbesserten Stabilität der Führungsschieneeine große Auswahl an Materialien mit Geschwindigkeit von 600 mm/s verarbeiten.Das Gerät bietet außerdem eine kostengünstige 20-W-Version.Kreativität findet einen neuen Begleiter im S1. Mit dem Rotationswerkzeugermöglicht der S1 die Erstellung komplexer Designs auf Gegenständen wie Bechern.Die Erhöhung der Maschine ermöglicht auch die Aufnahme höherer Objekte. Das S1wurde für Benutzerkomfort entwickelt und bietet außergewöhnlicheAutofokus-Funktionen. Es wird vormontiert geliefert, sodass sowohl Hobby- alsauch Profikünstler sofort mit ihren Projekten beginnen können.xTool S1 (http://de.xtool.com/products/xtool-s1-laser-cutter?ref=8SB4kbj9njveMd&utm_medium=6573&utm_source=influencer) ist jetzt exklusiv auf der offiziellenxTool-Webseite verfügbar. Mit einer Reihe von Geschenken, die neuen Kundenangeboten werden, möchte xTool mehr Enthusiasten die Freude am Gestaltenvermitteln.